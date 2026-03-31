نائب الشيوخ: الشراكة مع "إيني" فرصة استراتيجية لتعزيز الغاز والبترول ودعم الاقتصاد

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع شركة "إيني" الإيطالية يؤكد الحرص المصري على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاعي الغاز والبترول.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: أن هذا التعاون يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة في مصر، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة".

وشدد أحمد سمير على أن التوسع في مشروعات الغاز والبترول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دعم التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية من خلال المبادرات الصحية والتعليمية التي تصب في صالح المواطن المصري.

وقال: "نحن أمام مرحلة مهمة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة الاستثمار، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء".