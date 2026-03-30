وزير الخارجية الأمريكي: لا يمر عبر مضيق هرمز سوى قدر ضئيل للغاية من الطاقة التي نعتمد عليها

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يمر عبر مضيق هرمز سوى قدر ضئيل للغاية من الطاقة التي نعتمد عليها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “ندرك تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسواق العالمية وعلى حلفائنا”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز”.



وفي وقت سابق، قالت المتحدث بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن العملية العسكرية الأمريكية في إيران "تسير بنجاح ووفقًا للخطة الموضوعة".

أضافت ليفيت، اليوم، أنه تم استهداف أكثر من 11 ألف هدف للعدو حتى الآن، مشيرةً إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية انخفضت بنحو 90% منذ بداية الحرب، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

أوضحت: "يواصل جيشنا تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، حيث تضرر أو دُمر ما يقرب من 70% من منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن وأحواض بناء السفن".



