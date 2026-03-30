قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تهدد أسواق الطاقة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
ناصر السيد

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تُنذر بصدمة عالمية غير متكافئة، مما يُلقي بظلاله على آفاق الاقتصادات التي كانت تتعافى للتو من أزمات سابقة.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تدوينة نُشرت يوم الاثنين، إلى أن الدول الأفريقية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط تجد صعوبة متزايدة في الحصول على الإمدادات اللازمة، "حتى مع ارتفاع الأسعار"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية إلى أكبر اضطراب في سوق النفط العالمية في التاريخ، إذ يمر عبر هذا الممر المائي الضيق ما بين 25% و30% من النفط العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع أن تسجل أسعار النفط يوم الاثنين ارتفاعًا قياسيًا شهريًا.

وقال صندوق النقد الدولي إن تأثير الحرب سيتوقف على مدتها ونطاقها وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، وحث الدول على دراسة أي تدابير بعناية لإدارة الصدمة.

وأضاف الصندوق أنه يدعم الدول الأعضاء بتقديم المشورة السياسية والمساعدة المالية عند الحاجة وبالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وجاء بيان صندوق النقد الدولي في الوقت الذي أعلن فيه قادة الشؤون المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى استعدادهم لاتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لضمان استقرار سوق الطاقة والحد من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا الناجمة عن التقلبات الأخيرة.

وافقت الدول الأعضاء الـ 32 في وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من هذا الشهر، على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية.

صندوق النقد الدولي حرب إيران أسواق الطاقة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران الحرب الأمريكية الإسرائيلية مضيق هرمز

المزيد

