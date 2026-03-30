خسائر جسيمة.. أسامة كمال: العالم بمر بأزمة طاقة خطيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

علق أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على فعاليات مؤتمر مصر للطاقة “إيجبس 2026” بحضور الرئيس السيسي.

وقال أسامة كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "العالم بمر بأزمة طاقة خطيرة وتعتبر أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث".

وأكد أن قطاع الطاقة يتكبد خسائر جسيمة؛ بسبب تعطل سلاسل إمداد الطاقة عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن أمريكا التي تعتبر أكبر منتج للبترول، تتضرر؛ بسبب إغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد.

ووصف أسامة كمال، الموقف المصري الأوروبي بأنه متناغم ومتزن ويسعى إلى إيقاف حرب إيران

وشدد على أن العالم يدفع فاتورة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استمرار تعرض منشآت الطاقة في المنطقة للاستهداف؛ قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار البترول، والتعافي من ذلك سيأخذ وقتا طويلا.