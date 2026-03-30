العرابي: الرئيس السيسي يتحدث بصوت الحكمة والعقل لإنهاء حرب إيران

علق السفير محمد العرابي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للرئيس الأمريكي لوقف حرب إيران في مؤتمر مصر للطاقة .

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"،:" الرئيس السيسي يتحدث بصوت الحكمة والعقل واختار مؤتمر مصر للطاقة لتوجيه رسائل هامة للرئيس الأمريكي لوقف الحرب ".

وتابع محمد العرابي :" يجب ان تؤيد الدول المحبة للسلام نداء الرئيس السيسي لإنهاء حرب إيران والتصعيد في الشرق الأوسط ".



واكمل محمد العرابي :" أعتقد ان نداء الرئيس السيسي اليوم سوف يترجم إلى أفعال للحد من التوتر والتصعيد الكبير في الشرق الأوسط ".



ولفت محمد العرابي :" مازال التصعيد مستمر وملامح الاتفاق على محاور للتفاوض بين الطاراف المتنازعة لم تتضح بعد ".