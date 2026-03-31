لبنان : تحديث الإرشادات الأمنية للسفارة الأمريكية إجراء روتيني وليس تحذيراً جديداً

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبراً يفيد بأن السفارة الأمريكية في لبنان أصدرت تحذيراً جديداً لرعاياها دعتهم فيه إلى المغادرة أو الاحتماء.



وبعد التحقق من صحة هذه المعلومات، أوضح فريق "فاكت تشك ليبانون" في وزارة الإعلام اللبنانية أن ما يتم تداوله غير دقيق، مشيراً إلى أنه تم التدقيق في الموقع الرسمي للسفارة والتواصل مع المسئولة الإعلامية فيها.



وأضافت الوكالة أن الفريق أكد أن الإجراء المتعلق بتحديث الإرشادات الأمنية هو إجراء روتيني تقوم به السفارة بشكل دوري كل يومين، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، ولا يندرج ضمن إطار إصدار تحذير جديد أو استثنائي.