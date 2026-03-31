الأعلى للإعلام: مد بث البرامج الرياضية بمناسبة مباراة مصر وإسبانيا

بمناسبة إقامة مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.