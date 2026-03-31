أزمة قانونية تضرب الكاف بسبب قضية الموساوي

تشهد أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حالة من الجدل بعد تضارب قرارات لجنة الانضباط بشأن لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي، عقب ثبوت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها خلال مواجهة بيراميدز في دور المجموعات.

وكانت اللجنة قد أصدرت قرارًا أوليًا بإيقاف اللاعب مؤقتًا لحين عقد جلسة استماع، قبل أن تتراجع بعد 48 ساعة فقط وتسمح له بالمشاركة بشكل طبيعي، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل الكاف.

الامور مشتعلة داخل الكاف بعد ان تقدم الهلال السوداني بطعن رسمي، مستندًا إلى حالة التضارب الواضحة، خاصة أن التراجع عن قرار انضباطي بهذه السرعة يُعد أمرًا نادرًا في مثل هذه القضايا.