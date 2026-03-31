بلاش نتسرع ونخفف الملابس.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن الطقس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتسبب في مشكلات صحية للأطفال وأصحاب الحساسية، وأيضًا أي مواطن يعاني من مشكلات صدرية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن على جميع المواطنين عدم تخفيف الملابس، فعلى الرغم من انتهاء الشتاء بشكل رسمي، فإن الأجواء الشتوية والأمطار الشديدة مستمرة.

ولفت إلى: "بلاش حد يتسرع ويخفف الملابس، حتى لا يتعرض لنزلات البرد والأزمات الصحية"، وأن الجميع مطالب خلال هذه الفترة بتناول المشروبات الساخنة التي تقوي المناعة.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك تراجع في مناعة المواطنين بسبب تناول الوجبات غير الصحية، وأن الكثيرين يتجهون إلى شراء الوجبات السريعة الجاهزة.