صحفي يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ بسبب تطورات الخليج ومضيق هرمز

حذر الكاتب الصحفي أسامة الدليل، من التداعيات الكارثية للتطورات الجارية في منطقة الخليج وإغلاق "مضيق هرمز"، مؤكداً أن العالم يواجه حالياً "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، واصفاً الأزمة بأنها تتجاوز بمراحل أزمة النفط الشهيرة عام 1973 نظراً لتعقيداتها التي تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي العالمي.

وأوضح "الدليل"، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، أن الأزمة الحالية ليست مقتصرة على نقص إمدادات النفط والغاز فقط، بل تمتد لتطال قطاع الأسمدة النيتروجينية، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الحظر المفروض على روسيا، المورد الرئيسي للأسمدة، واعتماد العالم شبه الكلي على قطر، سيؤدي إلى ارتفاعات قياسية في أسعار الغذاء العالمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر الدليل من أن غلاء أسعار الغذاء والطاقة سيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات المالية عبر رفع أسعار الفائدة، متوقعاً أن يترتب على ذلك إفلاس شركات وبنوك كبرى نتيجة أزمة حادة في السيولة. وأوضح أن استمرار الأزمة لأسبوعين إضافيين قد يدفع سعر برميل النفط إلى نحو 200 دولار، مقارنة بـ116 دولاراً في الوقت الحالي.