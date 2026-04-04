أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
الإصلاح والنهضة يكلف هيثم أمان لقيادة أمانة التنظيم المركزية

رئيس حزب الإصلاح والنهضة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا تنظيميًا يقضي بتكليف المهندس هيثم أمان، أمينًا لأمانة التنظيم على مستوى الجمهورية.

 وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات النظام الأساسي واللائحة الداخلية المنظمة للعمل داخل الحزب، في خطوة تستهدف تعزيز الهيكل الإداري والسياسي والمؤسسي للحزب.

وفي أول تصريح له عقب التكليف، أعرب المهندس هيثم أمان، أمين تنظيم الجمهورية، عن اعتزازه بالانضمام إلى حزب الإصلاح والنهضة، واصفًا الخطوة بأنها محطة نوعية في مسيرته نظرًا لما يضمه الحزب من كفاءات وطنية متميزة في الإدارة والتخطيط والعمل السياسي. 

وأكد المهندس هيثم أمان، تطلعه لدمج الأفكار مع قيادات الحزب لتقديم رؤى حزبية متطورة تواكب المتغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة، بما يضمن رفعة الحزب وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

كما شدد أمان، على أن هذا التكليف يمثل مسؤولية جسيمة، متعهدًا بالعمل مع أعضاء الحزب لضمان بقائه في صدارة المشهد السياسي كمنصة تعبر عن تطلعات المواطن وتدعم الدولة المصرية وقيادتها. 

وأشار المهندس هيثم أمان، إلى أن الحزب سيواصل نهجه الإصلاحي القائم على النقد البناء والدراسات الممنهجة التي يعدها نخبة من الخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وحدد أمين تنظيم الجمهورية بحزب الإصلاح والنهضة، أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن دعم الأمن القومي ورفع وعي المواطنين يأتيان على رأس الاهتمامات. 

وأوضح أمين تنظيم الجمهورية بحزب الإصلاح والنهضة، أن الأجندة الحالية للحزب تركز بشكل مكثف على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمنافسة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وتجهيز قائمة على مستوى الجمهورية تجمع مختلف الأفكار السياسية التي تتسق مع الرؤية العامة للحزب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

سيد عثمان

فى ذكراه.. أبرز المحطات الفنية للفنان سيد عثمان

مي سليم

بالأحمر.. مي سليم تخطف الأنظار عبر انستجرام| شاهد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد