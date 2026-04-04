الإصلاح والنهضة يكلف هيثم أمان لقيادة أمانة التنظيم المركزية

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا تنظيميًا يقضي بتكليف المهندس هيثم أمان، أمينًا لأمانة التنظيم على مستوى الجمهورية.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات النظام الأساسي واللائحة الداخلية المنظمة للعمل داخل الحزب، في خطوة تستهدف تعزيز الهيكل الإداري والسياسي والمؤسسي للحزب.

وفي أول تصريح له عقب التكليف، أعرب المهندس هيثم أمان، أمين تنظيم الجمهورية، عن اعتزازه بالانضمام إلى حزب الإصلاح والنهضة، واصفًا الخطوة بأنها محطة نوعية في مسيرته نظرًا لما يضمه الحزب من كفاءات وطنية متميزة في الإدارة والتخطيط والعمل السياسي.

وأكد المهندس هيثم أمان، تطلعه لدمج الأفكار مع قيادات الحزب لتقديم رؤى حزبية متطورة تواكب المتغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة، بما يضمن رفعة الحزب وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

كما شدد أمان، على أن هذا التكليف يمثل مسؤولية جسيمة، متعهدًا بالعمل مع أعضاء الحزب لضمان بقائه في صدارة المشهد السياسي كمنصة تعبر عن تطلعات المواطن وتدعم الدولة المصرية وقيادتها.

وأشار المهندس هيثم أمان، إلى أن الحزب سيواصل نهجه الإصلاحي القائم على النقد البناء والدراسات الممنهجة التي يعدها نخبة من الخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وحدد أمين تنظيم الجمهورية بحزب الإصلاح والنهضة، أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن دعم الأمن القومي ورفع وعي المواطنين يأتيان على رأس الاهتمامات.

وأوضح أمين تنظيم الجمهورية بحزب الإصلاح والنهضة، أن الأجندة الحالية للحزب تركز بشكل مكثف على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمنافسة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وتجهيز قائمة على مستوى الجمهورية تجمع مختلف الأفكار السياسية التي تتسق مع الرؤية العامة للحزب.