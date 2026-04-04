البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ورشة عمل حول برنامج تشغيل المحطات النووية بالتعاون مع الدولية للطاقة الذرية

وفاء نور الدين

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ورشة عمل وطنية متخصصة بعنوان "ورشة العمل الوطنية حول برنامج تشغيل المحطات النووية"وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) .

تهدف الورشة إلى دعم الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها في مجالات تشغيل المحطات النووية، من خلال نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، خاصة فيما يتعلق بمراحل التشغيل المختلفة، وإجراءات الاختبارات، وإدارة الأنظمة، وضمان الجاهزية التشغيلية.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب ممثلي هيئة المحطات النووية.

وجرى خلالها، استعراض الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، ومراحل وبرامج تشغيل المحطات النووية، وإدارة عمليات الاختبار والتشغيل التجريبي، وتنظيم فرق التشغيل والمسؤوليات،
وتطوير إجراءات التشغيل والتحقق منها، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من المشروعات المماثلة.

ركزت الورشة بشكل خاص على الاستفادة من الخبرات العملية في تشغيل مفاعلات VVER-1200، بما يتماشى مع طبيعة مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمنت جلسات الورشة مناقشات موسعة حول:

دور الجهات التنظيمية والتشغيلية والمقاولين في مرحلة التشغيل.
إدارة الأحداث غير المتوقعة أثناء التشغيل.
تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز ثقافة الأمان.
آليات تسليم الأنظمة والمراحل الانتقالية للتشغيل.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتعاونية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على إدارة وتشغيل المحطات النووية بكفاءة وأمان، ودعم استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

أسبوع الآلام

الكنائس تبدأ صلوات الإثنين من البصخة المقدسة وسط أجواء روحانية .. صور

أسعار الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 أبريل 2026

جانب من الفعالية

مصر تتعاون مع العمل الدولية لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

