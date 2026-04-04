ورشة عمل حول برنامج تشغيل المحطات النووية بالتعاون مع الدولية للطاقة الذرية

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ورشة عمل وطنية متخصصة بعنوان "ورشة العمل الوطنية حول برنامج تشغيل المحطات النووية"وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) .

تهدف الورشة إلى دعم الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها في مجالات تشغيل المحطات النووية، من خلال نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، خاصة فيما يتعلق بمراحل التشغيل المختلفة، وإجراءات الاختبارات، وإدارة الأنظمة، وضمان الجاهزية التشغيلية.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب ممثلي هيئة المحطات النووية.

وجرى خلالها، استعراض الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، ومراحل وبرامج تشغيل المحطات النووية، وإدارة عمليات الاختبار والتشغيل التجريبي، وتنظيم فرق التشغيل والمسؤوليات،

وتطوير إجراءات التشغيل والتحقق منها، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من المشروعات المماثلة.

ركزت الورشة بشكل خاص على الاستفادة من الخبرات العملية في تشغيل مفاعلات VVER-1200، بما يتماشى مع طبيعة مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمنت جلسات الورشة مناقشات موسعة حول:

دور الجهات التنظيمية والتشغيلية والمقاولين في مرحلة التشغيل.

إدارة الأحداث غير المتوقعة أثناء التشغيل.

تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز ثقافة الأمان.

آليات تسليم الأنظمة والمراحل الانتقالية للتشغيل.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتعاونية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف بناء كوادر مؤهلة قادرة على إدارة وتشغيل المحطات النووية بكفاءة وأمان، ودعم استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

