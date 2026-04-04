محافظة الوادي الجديد: مد فترة التقديم لمسابقة الهاكاثون حتى 18 أبريل

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن مد فترة التقديم لمتطلبات المرحلة الثانية لمسابقة أول هاكاثون بعنوان «الوادي الجديد يبتكر»، تحت الإشراف الأكاديمي للمعهد القومي للاتصالات NTI، بهدف تمكين الشباب والمبتكرين من أبناء المحافظة وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية المستدامة بها، وذلك نظرًا لتلقي فريق العمل عددًا من الطلبات بشأن تمديد الموعد النهائي، وذلك لتزامنه مع فترة الاختبارات لبعض الفئات العمرية.

وتم تحديد آخر موعد للتقديم هو نهاية يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 3 أبريل 2026، وتظل كافة شروط وخطوات التقديم والمتطلبات دون أي تعديل، وذلك وفقًا لما ورد بالإعلان السابق، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم الابتكار وبناء القدرات الرقمية وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد،

يأتي تنظيم هذا الهاكاثون في ضوء ما تتمتع به محافظة الوادي الجديد من مقومات جغرافية واقتصادية متميزة، تجمع بين الطابع الصحراوي والزراعي، وما تمتلكه من إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، بما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة ذات أثر مباشر في مجالات حيوية، من بينها الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والخدمات المجتمعية، والسياحة البيئية والتراثية.

مجالات التنافس والمراحل العمرية فى مسابقة الهاكاثون

وتشمل مجالات المشاركة في الهاكاثون تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب ابتكار حلول برمجية متنوعة، تشمل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة الإدارة الذكية، بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي.

ويستهدف الهاكاثون فئتين عمريتين مختلفتين، تشمل الفئة الأولى الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا من طلاب الجامعات والخريجين، بينما تشمل الفئة الثانية النشء من سن 9 إلى 18 عامًا من طلاب المدارس، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة الابتكار الرقمي في مختلف المراحل العمرية، واكتشاف المواهب التكنولوجية مبكرًا وتنمية قدراتها الرقمية.

وسوف تُمنح الفرق الفائزة جوائز مالية تقديرًا لتميزها، حيث يحصل المركز الأول على 200 ألف جنيه، والمركز الثاني على 150 ألف جنيه، والمركز الثالث على 100 ألف جنيه، وفقًا لمعايير تقييم فنية تشمل الابتكار، والأثر المجتمعي، وقابلية التطبيق، وجودة الحلول التقنية، والعمل الجماعي.