مدير الطاقة الذرية يحذر من استهداف مواقع المحطات النووية في إيران

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استهداف مواقع محطات الطاقة النووية في إيران، أو المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن المباني الملحقة بالموقع قد تضم معدات حيوية لضمان السلامة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد المدير العام للوكالة دعوته إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتفادي خطر وقوع حادث نووي، مشددا على الأهمية القصوى للالتزام بالمبادئ السبعة لضمان السلامة والأمن النوويين في أوقات النزاع.

وأعرب عن القلق العميق إزاء حادثة سقوط مقذوف بالقرب من موقع محطة بوشهر للطاقة النووية، وقد أبلغت إيران الوكالة عن هذه الحادثة.

وذكرت الوكالة - في منشور على منصة إكس - أن الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، وأن إيران أبلغت الوكالة بأن أحد أفراد طاقم الحماية المادية للموقع قد قُتِل جراء شظية مقذوف، وأن أحد المباني داخل الموقع قد تضرر بفعل الموجات الانفجارية والشظايا، مبينة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ارتفاع في مستويات الإشعاع.