فريق الزمالك يصل استاد برج العرب لمواجهة المصري في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصري، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتشهد المباراة طموحات كبيرة من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي يسعى نحو الدخول للمربع الذهبي وضمان مركز مؤهل للبطولات القارية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتقابل الزمالك والمصري في 123 مباراة على مدار تاريخهما، وحقق الأبيض الفوز في 67 مباراة مقابل 25 انتصار للبواسل

وتعادل الزمالك والمصري البورسعيدي في 33 مباراة حيث سجل الأبيض 177 هدفا واستقبلوا 92 هدفا

ويتصدر علي خليل نجم الزمالك السابق قائمة هدافي مباراة الزمالك والمصري تاريخيا برصيد 11 هدف وخلفه جمال عبدالحميد برصيد 9 أهداف