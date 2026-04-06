نائب: سن الحضانة رمانة الميزان في مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد عمرو السعيد، عضو مجلس النواب، أن سن الحضانة يمثل رمانة الميزان في مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القوانين القديمة أدت إلى تشعب عدد القضايا الأسرية.

وقال عمرو السعيد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن السن الطبيعي للحضانة يتراوح بين 7 و9 سنوات، مضيفاً أن الطفل بعد أن يصل 15 عاماً مع والدته لن يتمكن من النظر إلى الأب، في حين أن القانون القديم كان يمنع الأب من الحضانة حتى وهو على قيد الحياة.

وحذر السعيد من أن حرمان الطفل من والده قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية مع تقدم العمر، مؤكداً أن أي خلافات بين الزوجين لا يجب أن تنعكس على الأطفال، فالأب هو جزء لا يتجزأ من الأسرة ويجب الحفاظ على دوره في حياة الطفل.