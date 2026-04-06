قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة: توجيه المكاتب الخضراء بالكليات بتكثيف جهود ترشيد الطاقة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، المكاتب الخضراء بمختلف الكليات والمعاهد بتكثيف جهودها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر.

وأكد رئيس الجامعة أن المكاتب الخضراء تم إنشاؤها بجميع كليات جامعة القاهرة تحت إشراف وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف نشر الوعي البيئي، وتطبيق الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم توجه الجامعة نحو التحول إلى جامعة خضراء ذكية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة تتحرك وفق رؤية متكاملة تتسق مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، تشمل الاستخدام الأمثل للإضاءة داخل القاعات والمدرجات، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، وضبط تشغيل أجهزة التكييف، إلى جانب دعم التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية تفعيل دور الطلاب في نشر ثقافة ترشيد الطاقة، من خلال تنظيم أنشطة توعوية ومسابقات طلابية مبتكرة، بما يعزز من دورهم كشركاء فاعلين في تغيير أنماط الاستهلاك داخل الجامعة وخارجها، اتساقًا مع الحملة التي أطلقتها الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعات والمعاهد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يعمل بالتنسيق مع المكاتب الخضراء وإدارات الكليات على تنفيذ برامج توعوية وتطبيقية تستهدف خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتعزيز السلوكيات اليومية الرشيدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الندوات والأنشطة الطلابية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم كفاءة الطاقة والاستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد نجيب، المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، أن المكتب يتابع مؤشرات استهلاك الطاقة على مستوى الجامعة بشكل دوري، ويقدم الدعم الفني للكليات لتطبيق أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة، إلى جانب إعداد محتوى توعوي رقمي بالتنسيق مع إدارات الإعلام بالكليات، بما يعزز من انتشار ثقافة ترشيد الاستهلاك بين مختلف فئات المجتمع الجامعي.

كان رئيس الجامعة قد وجه عمداء الكليات بإرجاء عدد من الفعاليات غير الضرورية خلال الفترة الحالية، في إطار دعم جهود ترشيد الطاقة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التشغيلية، بما يعكس التزام الجامعة العملي بتنفيذ مستهدفات الدولة في هذا المجال.

واختتمت جامعة القاهرة بيانها بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل مسئولية وطنية مشتركة، داعية جميع منسوبيها إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل الجامعة وخارجها.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المكاتب الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

