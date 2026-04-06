الغرافة القطري: بن شرقي خارج اهتماماتنا ولم نفكر في التعاقد معه

كشف عيد الملا المنسق الإعلامي لنادي الغرافة القطري حقيقة وجود مفاوضات مع اشرف بن شرقي لاعب الأهلي.

وقال الملا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: ان الغرافة لم يدخل فى اى مفاوضات رسمية او حتى شفهية مع بن شرقي لاعب الاهلي.



وأضاف: لا يوجد اي نيه اطلاقاً لضم بن شرقي رغم قيمته و امكانياته الكبيرة وانه واحد من الاسماء العربية المهمة ولكن فى نفس الوقت الخبر غير صحيح و عاريه تماما من الصحة.

وتابع: بن شرقي سيكون خارج حسابات الأندية الكبرى في قطر، لانه انتقل إلى الأهلي من صفوف نادي الريان القطري وهو من الفرق الكبرى في قطر.