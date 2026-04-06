المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم بمدينة الطور، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل يتاجر في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 7 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بمدينة الطور تفيد بقيام شخص يدعى "س. م . ص" 25 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه الميادين والمقاهي

لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا سيارة نقل.

وقامت الجهات الأمنية بإجراءات خاصة للتأكد من صحة المعلومات، واستصدار إذن بضبط وإحضار المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة أو أسلحة.

كمين لضبط المتهم

وبعد ورود معلومات بتواجد المتهم في منطقة "مصعيد" التابعة المدينة الطور لتسليم كمية من المواد المخدرة، جرى إعداد كمين وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 340 جنيهًا، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر على 10 قطع من مخدر الحشيش داخل التابلوه، وجوال يحتوي على 330 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وكيس بداخله أجزاء من نبات الخشخاش، وسلاح ناري نصف آلي خلف المقعد الخلفي، وخزينة بداخلها 5 طلقات.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء، والسيارة للتنقل، والسلاح الناري للدفاع.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 2694 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة.

كما جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 1414 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.