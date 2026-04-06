لقاء عربي يؤكد دعم السعودية ويبحث تطورات القضية الفلسطينية

التقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مع السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار لقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والقضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، أكد السفير مصطفى موقف جامعة الدول العربية الداعم للمملكة العربية السعودية وكافة الدول الخليجية، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشددًا على رفضها وإدانتها بشكل كامل.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشاور العربي، ودعم القضايا المصيرية للأمة، إلى جانب توطيد التعاون بين سفارة المملكة العربية السعودية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.