انفجارات عنيفة تهز سماء أربيل العراقية.. التفاصيل

قالت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ دوي انفجارات سُمع في سماء مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، تزامناً مع تحليق طائرات مسيّرة فوق عدد من المواقع الحيوية، من بينها مقر مخابرات أربيل والمقر العام لجهاز "الآسايش"، مشيرة إلى أن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لهذه المسيرات وإسقاطها.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدد المسيرات التي جرى اعتراضها بلغ أربع طائرات فوق تلك المواقع، إلى جانب رصد مسيرات أخرى فوق مجمع وسط المدينة.

وأكدت أن الدفاعات الجوية تعاملت معها بنجاح، في وقت شهدت فيه أربيل خلال الساعات الماضية سلسلة من الهجمات المماثلة، حيث تم إسقاط أكثر من سبع طائرات مسيّرة بالقرب من مطار أربيل الدولي، حيث يتمركز التحالف الدولي.

وأوضحت هبة التميمي أن التصعيد لم يقتصر على أربيل، بل امتد إلى السليمانية، حيث تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف مقرات تابعة لأحزاب كردية معارضة، من بينها "كومله" وجمعية "كادحي"، لافتة إلى أن هذه الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية.

