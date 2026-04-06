السيطرة على حريق محدود داخل مخزن لتجميع المواد البترولية في أسوان

نجحت جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مخزن لتجميع المواد البترولية قبل بيعها فى السوق السوداء مساء اليوم الاثنين، وذلك بنطاق قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخزن المخالف تمهيدا! لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.