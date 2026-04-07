لمتابعة جاهزية التعامل مع الأمطار.. رئيس صرف الإسكندرية يتفقد العجمي

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية موسعة بمنطقة العجمي، وذلك في إطار المُتابعة المستمرة للتعامل مع مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة التعامل الفوري معها.

وتفقد «قنديل»، خلال الجولة، عددًا من الشوارع والنقاط الساخنة بالمنطقة، لمتابعة أعمال فرق الطوارئ وانتشار المعدات، مشددًا على سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر المواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار الحرص على ضمان كفاءة منظومة الصرف الصحي، خاصة في ظل موجه الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقال: "نعمل على مدار الساعة من خلال فرق الانتشار السريع، مع متابعة مستمرة لجميع المواقع، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين".

وشدد «قنديل» على استمرار تواجد القيادات الميدانية، والتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الشركة، بما يحقق سرعة الاستجابة والسيطرة على تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول.