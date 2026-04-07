اشتروا أراضى وعقارات.. 3 تجار سلاح يغسلون 180 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، مقيمون بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمركبات”.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





