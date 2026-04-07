التضامن تدشن أولى نسخ البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد المدربين للرائدات الاجتماعيات

دشّنت وزارة التضامن الاجتماعي أولى نسخ البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد المدربين للرائدات الاجتماعيات، والذي يُنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وبناء كوادر قادرة على نقل المعرفة وتطوير منظومة العمل الميداني وبمشاركة المنسقين المركزيين لشئون الرائدات الاجتماعيات بالديوان العام، ومديرى إدارات المرأة بمديريات التضامن الاجتماعي ومنسقين متابعة أعمال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج تدريب عدد من الرائدات الاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، وذلك لإعدادهن كمدربات قادرات على نقل الخبرات والمعارف إلى الرائدات الاجتماعيات في محافظاتهن، بما يسهم في ضمان استدامة أثر التدريب وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف عدد أكبر من الرائدات على مستوى محافظات الجمهورية.

افتتح أعمال التدريب رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث أكد الدور المحوري للرائدات الاجتماعيات في العمل الميداني، لا سيما في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر منهن خلال المرحلة المقبلة في ضوء التوسع في البرامج والمبادرات التنموية.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في دعم جهود التمكين الاقتصادي من خلال تقديم خدمات التمويل الميسر، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر.

فيما أوضحت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن برنامج تدريب المدربين يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر تدريبية قادرة على نقل المعرفة والخبرات، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية قدرات الرائدات الاجتماعيات ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للأسر، ويسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

ويتضمن البرنامج التدريبي، خلال أيام انعقاده، عددًا من الجلسات المحورية التي تتناول آليات وأساسيات المتابعة والتقييم وأدوات قياس الأداء، ودور بنك ناصر الاجتماعي في دعم الحماية الاجتماعية، إلى جانب موضوعات التمكين الاقتصادي وميكنة المنظومة المالية، والتأمينات الاجتماعية، ورسائل مبادرة «مودة – تربية مشاركة»، وقانون الضمان الاجتماعي، ومحاضرة عن إجراءات الوقاية - جهود المواجهة" حول قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، التي تم تقديمها بمشاركة المجلس القومي للمرأة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.