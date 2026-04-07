ربيعة يتوهج.. حضور مصري لافت في التشكيلة المثالية للدوري الإماراتي

واصل المدافع المصري رامي ربيعة تألقه اللافت مع نادي العين بعدما تواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة 21 من الدوري الإماراتي وفقا لشبكة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الإحصائيات.

فوز مهم يعزز الصدارة

وحقق العين انتصارا ثمينا على عجمان بهدفين دون رد في مباراة فرض خلالها الفريق سيطرته مبكرًا، حيث افتتح سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة السادسة قبل أن يؤكد لابا كودجو التفوق بهدف ثاني في الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من مارسيل راتنيك.

وشهد اللقاء مشاركة ربيعة أساسيًا طوال 90 دقيقة، مقدما أداء قويا ساهم في الحفاظ على نظافة الشباك ليواصل ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 53 نقطة محافظا على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي في صراع مشتعل على لقب الدوري.

حلم الثلاثية يلوح في الأفق

ويعيش ربيعة واحدة من أبرز فتراته الاحترافية منذ انتقاله من الأهلي حيث يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي مع "الزعيم" بحصد الثلاثية خلال موسم 2025-2026.

ويقدم العين موسمًا استثنائيًا إذ بلغ نهائي كأس رئيس دولة الإمارات بعد مواجهة قوية أمام يونايتد، كما يستعد لموقعة مرتقبة في النهائي أمام الجزيرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني في لقاء منتظر على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

كما تأهل العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية حيث سيصطدم بـ الوحدة في مواجهة كلاسيكية جديدة، سعيًا لتعزيز خزائنه بالألقاب.

ومع استمرار تصدره للدوري، بات العين قريبًا من كتابة فصل تاريخي جديد بينما يواصل رامي ربيعة لعب دور محوري في هذا المشوار المميز.