انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير مصر بباريس: المشاركة في "قمة ليون" تعكس التزام الدولة بدعم الأمن الصحي العالمي

سفير مصر بباريس
سفير مصر بباريس

 أكد السفير طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية لدى باريس، أن مشاركة مصر في قمة "الصحة الواحدة" بمدينة ليون الفرنسية، تعكس التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع القضايا الصحية العالمية، والانخراط في الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال السفير طارق دحروج - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا اليوم / الثلاثاء / ، على هامش القمة - أن إنابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تؤكد المكانة التي تحتلها قضايا الصحة ضمن أولويات القيادة السياسية، وحرص مصر على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

وسلط الضوء على أن الحضور المصري في "قمة الصحة الواحدة" يأتي أيضًا في إطار دعم توجهات "رؤية مصر 2030" الهادفة إلى مواءمة النظام الصحي مع المعايير الدولية، كما يمثل فرصة لعرض التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز نهج "الصحة الواحدة"، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم جاهزية النظم الصحية لمواجهة الأوبئة وتداعيات التغير المناخي، فضلًا عن ترسيخ دورها الإقليمي في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

ولفت إلى أن هذه المشاركة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري، وتؤكد سعي القاهرة للمساهمة في صياغة السياسات الصحية العالمية، خاصة بما يخدم الدول النامية ويعزز الأمن الصحي الدولي.

واختتم السفير طارق دحروج، تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر أصبحت طرفًا فاعلًا في الحوار الدولي حول "الصحة الواحدة"، مستندة إلى تجربة وطنية متقدمة تجمع بين الصحة والاستدامة، منوهًا بأن "الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة" التي أطلقتها مصر عام 2023 تحظى بتقدير دولي.

السفير طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية لدى باريس قمة الصحة الواحدة بمدينة ليون الفرنسية التفاعل الإيجابي مع القضايا الصحية العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

