انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رداد: القطاع الخاص ركيزة أساسية لحماية عمال التوصيل وتعزيز ثقافة السلامة المهنية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لكافة فئات العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها عمال توصيل الطلبات، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، في فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سلامتك تهمنا" لتوزيع معدات الوقاية الشخصية على سائقي التوصيل، بالتعاون مع شركة "طلبات مصر"، وبمشاركة شركاء الشركة اللوجستيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وحماية العمالة..

وأوضح الوزير في كلمته أن مبادرة "سلامتك تهمنا"تستهدف تعزيز الحماية المهنية ، والاجتماعية لعمال التوصيل، باعتبارهم شريحة نشطة ومهمة في سوق العمل، وتؤدي دورًا متزايدًا في دعم منظومة التجارة الإلكترونية والخدمات اليومية، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الحملات التوعوية والتفتيشية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات التوصيل على توفير مهمات الوقاية الشخصية، مثل خوذات الرأس والسترات العاكسة والقفازات وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب وضع آليات لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة المهنية والقيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة عمل سائقي التوصيل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي أيضًا في إعداد قاعدة بيانات متكاملة لعمال التوصيل، تمهيدًا لدمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن لهم التأمين الاجتماعي والصحي والحماية من إصابات العمل، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة المهمة من الشباب.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، و سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة، حيث أكدوا جميعًا حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين في مختلف القطاعات.

كما شارك في الفعالية عدد من ممثلي شركة "طلبات مصر" وشركائها اللوجستيين، حيث أكدت السيدة هدير شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة طلبات مصر، أن التعاون مع وزارة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لسائقي التوصيل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير برامج التوعية والتدريب على ممارسات القيادة الآمنة، وتوفير معدات الحماية الشخصية للسائقين، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

وأوضحت الشركة أنه تم حتى الآن توزيع نحو 6000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين باستخدامها أثناء العمل، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للتوعية بمخاطر الطريق، وإجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء أداء المهام اليومية.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم بيئة عمل آمنة ومستدامة، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في مجال خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق الأمان الوظيفي لآلاف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة

القهوة

سباق مع الزمن في البرازيل.. ابتكار سلالات قهوة تقاوم التغيرات المناخية

جلسة العمل الثالثة للقومي للمرأة

قومي المرأة: التعامل مع ضحايا العنف يتم دون الكشف عن هوياتهن

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد