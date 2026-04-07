رداد: القطاع الخاص ركيزة أساسية لحماية عمال التوصيل وتعزيز ثقافة السلامة المهنية

أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لكافة فئات العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها عمال توصيل الطلبات، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، في فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سلامتك تهمنا" لتوزيع معدات الوقاية الشخصية على سائقي التوصيل، بالتعاون مع شركة "طلبات مصر"، وبمشاركة شركاء الشركة اللوجستيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وحماية العمالة..

وأوضح الوزير في كلمته أن مبادرة "سلامتك تهمنا"تستهدف تعزيز الحماية المهنية ، والاجتماعية لعمال التوصيل، باعتبارهم شريحة نشطة ومهمة في سوق العمل، وتؤدي دورًا متزايدًا في دعم منظومة التجارة الإلكترونية والخدمات اليومية، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الحملات التوعوية والتفتيشية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات التوصيل على توفير مهمات الوقاية الشخصية، مثل خوذات الرأس والسترات العاكسة والقفازات وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب وضع آليات لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة المهنية والقيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة عمل سائقي التوصيل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي أيضًا في إعداد قاعدة بيانات متكاملة لعمال التوصيل، تمهيدًا لدمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن لهم التأمين الاجتماعي والصحي والحماية من إصابات العمل، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة المهمة من الشباب.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، و سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة، حيث أكدوا جميعًا حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين في مختلف القطاعات.

كما شارك في الفعالية عدد من ممثلي شركة "طلبات مصر" وشركائها اللوجستيين، حيث أكدت السيدة هدير شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة طلبات مصر، أن التعاون مع وزارة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لسائقي التوصيل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير برامج التوعية والتدريب على ممارسات القيادة الآمنة، وتوفير معدات الحماية الشخصية للسائقين، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

وأوضحت الشركة أنه تم حتى الآن توزيع نحو 6000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين باستخدامها أثناء العمل، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للتوعية بمخاطر الطريق، وإجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء أداء المهام اليومية.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم بيئة عمل آمنة ومستدامة، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في مجال خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق الأمان الوظيفي لآلاف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي.