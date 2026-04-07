فيديوهات مخلة.. القبض على صانعتي محتوى بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهم في فيديوهات مخلة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى بنشرهما مقاطع فيديو على صفحتيهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" ) وبمواجهتهما إعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتيهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.