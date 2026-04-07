خبير طاقة : اكتشافات المتوسط على أعماق كبيرة تعزز فرص الإنتاج

أكد الدكتور جمال القليوبي، خبير الطاقة والثروة المعدنية، أن الاكتشافات الحديثة في البحر المتوسط تمت على أعماق تتجاوز 95 مترًا، وهو ما يعكس أهمية هذه المناطق في تحقيق اكتشافات كبيرة تدعم قطاع الغاز.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة قناة المحور، أن هذه الأعماق تعد من المؤشرات الإيجابية لوجود احتياطيات ضخمة، ما يعزز من فرص زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف القليوبي أن مصر نجحت في احتلال موقع متقدم في جذب الاستثمارات الأجنبية داخل القارة الأفريقية، مستحوذة على نسبة كبيرة من تدفقات الاستثمار، وذلك بفضل تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي.