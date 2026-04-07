حسام الغمري يكشف صراعات الإخوان الداخلية وفضائح تمويل حركة حسم بعد اعترافات علي عبد الونيس

كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل الصراعات الداخلية العنيفة التي تعصف بأجنحة تنظيم الإخوان الإرهابي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التداعيات المستمرة بعد القبض على الإرهابي علي عبد الونيس كشفت عن حجم الانحطاط والخيانة والتخبط داخل الجماعة.

وأضاف الغمري خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الأسبوع الأخير وحده أظهر مدى الفوضى والسذاجة التي تتحلى بها الجماعة، خاصة بعد تبادل الاتهامات المالية وإصدار بيانات متضاربة تورط التنظيم على المستوى الدولي.

وأشار الغمري إلى أن نشر وزارة الداخلية لاعترافات الإرهابي علي عبد الونيس أصاب قيادات حركة حسم (التي تُعرف حاليًا باسم حركة ميدان) بحالة من الذعر، لدرجة أن اثنين من أبرز قياداتها أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتواروا عن الأنظار، في ظل فشل محاولات الجماعة لاحتواء تداعيات هذه الفضائح.

