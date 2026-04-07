خبير يكشف تفاصيل مثيرة عن الهيكل السري للإخوان وتورط قياداتهم في العنف

كشف المفكر والخبير في شؤون الحركات الإسلامية ثروت الخرباوي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهيكل التنظيمي السري لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى ما وصفه بتورط بعض قياداتها في أنشطة عنف. واعتبر أن الاعترافات المنسوبة للقيادي علي عبد الونيس تمثل تطوراً لافتاً من شأنه إحداث تأثير كبير داخل أروقة التنظيم.

وأوضح الخرباوي، خلال حواره في برنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة، أن عبد الونيس يُعد أحد أبرز أربعة قيادات رئيسية داخل الجماعة، لافتاً إلى وجود قيادي آخر ضمن هذه المجموعة يتمتع بشخصية مزدوجة، حيث يظهر بصورة معتدلة في العلن، بينما يلعب – بحسب وصفه – دوراً مختلفاً في الخفاء.

وأضاف أن هذا القيادي يعمل طبيباً في الأربعينات من عمره، وسبق أن شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة خلال فترة حكم الإخوان، مشيراً إلى أنه تم تصعيده سريعاً داخل التنظيم رغم حداثة سنه، ما منحه حضوراً لافتاً على المستويين الرسمي والتنظيمي.

كما أشار الخرباوي إلى أن هذا القيادي كان من المقربين للقيادي الإخواني الراحل محمد كمال، مؤكداً أن الأخير لعب دوراً محورياً في تأسيس ما يُعرف باللجان النوعية داخل الجماعة، والتي ارتبطت – وفقاً لروايته – بأنشطة عنف خلال الفترة التي أعقبت اعتصام رابعة.