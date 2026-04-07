حماة الوطن: دعم الخليج واجب عربي والتصعيد الإيراني مرفوض جملة وتفصيلًا

قال محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن ما وصفه بحالة التصعيد والتعنت من جانب إيران تجاه دول الخليج أمر غير مقبول، ويستدعي موقفًا عربيًا حاسمًا يعكس وحدة الصف في مواجهة أي تهديدات خارجية.

وأضاف صالح في تصريح صحفي، أن دول الخليج تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة العربية، وأن دعمها ومساندتها واجب وطني وقومي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن محاولات التدخل أو التلويح بالقوة ضد دول الخليج تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، مطالبًا بضرورة وقف هذه السياسات فورًا.

وأكد القيادي بحماة الوطن أن الأحزاب والقوى الوطنية والشخصيات العامة في مصر تقف بقوة إلى جانب الأشقاء في الخليج، رافضة أي تهديدات تمس أمنهم، ومشددة على أن التضامن العربي هو خط الدفاع الأول لحماية استقرار المنطقة.