3 طرق طبيعية وفعالة لحماية طفلك من أمراض التقلبات الجوية

تؤدي التغيرات في درجات الحرارة، وخاصةً انخفاضها، إلى إضعاف جهاز المناعة، وخاصة الأطفال.

تشير الدراسات الي أنه لا يزال جسم الطفل في طور النمو ويتعلم التكيف، مما يجعله أكثر عرضة للتعامل مع الضغوطات التي تخلقها تغيرات الطقس.

ويصعّب على الجسم مقاومة الفيروسات، فالأطفال الذين يرتدون ملابس دافئة جدًا قد يتعرقون ثم يصابون بالبرد عند انخفاض درجات الحرارة، بينما الأطفال الذين لا يرتدون ملابس مناسبة يكونون أقل حماية

طرق حماية الطفل من التقلبات الجوية

تناول ألوان قوس قزح:

حاول اتباع نظام غذائي صحي يتكون من الفواكه والخضراوات الملونة، أطعمة مثل البرتقال، والفلفل الحلو، والسبانخ، والجزر، كلها أمثلة على الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تدعم المناعة.

دعم صحة الأمعاء: تُعد صحة الأمعاء عاملاً هاماً في دعم جهاز المناع، ويمكن أن يكون تناول البروبيوتيك من الأطعمة، مثل اللبن الرائب .

قلل من تناول طفلك للسكر: قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ضعف المناعة مؤقتًا، يُفضل تناول الوجبات الخفيفة الصحية والطبيعية على الوجبات الخفيفة المصنعة والمليئة بالسكر