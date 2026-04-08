رسالة عاجلة من رئيس مجلس النواب اللبناني إلى القيادة الباكستانية

أثنى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على جهود الحكومة الباكستانية والمساعي التي أدت لوقف النار على مستوى المنطقة.

جاء ذلك في إتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير الباكستاني لدى لبنان سلمان أطهر.

كما دعا بري أطهر لنقل الوقائع بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق ومواصلة هجماتها على لبنان وخاصة في الجنوب.

ومنذ قليل ؛ وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري ، مطالبة سكان أحد المباني في مدينة صور ومحيطه بضرورة الإخلاء الفوري.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له أنه سيواصل استهداف بنى تحتية لحزب الله ، مشددة على أن بقاء السكان في هذه المناطق يعرضهم للخطر.

فيما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية من مسيرة إسرائيلية على بلدة بلاط جنوبي لبنان.



من جانبها ؛ ذكرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه لا تغيير حتى الآن في سياسة الجبهة والتقييمات مستمرة لبحث تحديثات محتملة.