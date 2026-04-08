نائب: التحرك المصري المسؤول جنب المنطقة سيناريوهات بالغة الخطورة

أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالدور الفاعل الذي قامت به الدولة المصرية في احتواء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن التحرك المصري المسؤول أسهم في تجنيب المنطقة سيناريوهات بالغة الخطورة كانت تهدد بتوسيع دائرة الصراع.

وأوضح حسان في بيان له اليوم الاربعاء أن التحركات المصرية عكست نهجًا متزنًا يعتمد على الحكمة والرؤية بعيدة المدى، حيث نجحت القاهرة في الدفع نحو مسار التهدئة، في وقت شهد العالم حالة من القلق والترقب نتيجة التصعيد غير المسبوق الذي كاد أن يجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

وأضاف أن ما تحقق يمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا، وقدرتها على لعب دور الوسيط النزيه الذي يسعى إلى نزع فتيل الأزمات، مشددًا على أن القيادة المصرية تواصل العمل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن نجاح الجهود السياسية يعكس أيضًا أهمية تبني خطاب قائم على التهدئة والحوار، وهو ما يتسق مع القيم التي تدعو إلى تجنب الصراعات وحفظ الأرواح، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت صوتًا داعيًا للحلول السلمية وتغليب المصالح المشتركة وأن المرحلة المقبلة تستلزم البناء على هذه الخطوة الإيجابية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للحفاظ على حالة الاستقرار، بما يحمي المنطقة من تداعيات أي توترات جديدة، ويعزز فرص السلام والتنمية.