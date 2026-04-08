وست هام يقدم شكوى إلى فيفا ضد الكونغو بسبب غياب بيساكا

قدم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ادعائه أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توافق على عودة آرون وان بيساكا، إلى ناديه قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد.

غاب آرون وان بيساكا عن خسارة فريقه بركلات الترجيح يوم الأحد، بعد أن ساهم في تأهل جمهورية الكونغو الديمقراطية لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974.

وكان المنتخب الأفريقي فاز على جامايكا في المباراة النهائية للتصفيات القارية في المكسيك، قبل أن يعود إلى عاصمته كينشاسا للاحتفال مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية فإن نادي وست هام لم يسمح لوان بيساكا بالبقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في الاحتفالات، وأن النادي كان قد رتب رحلة عودة للمدافع إلى لندن، لكنه لم يحضر.

وأضافت أن وست هام قدم شكوى رسمية لـ"فيفا" ضد منتخب الكونغو، بسبب عدم السماح لـ وان بيساكا بالعودة للفريق والمشاركة ضد ليدز يونايتد، والنادي لم يمنح اللاعب إذنًا بالبقاء للاحتفال بالتأهل لكأس العالم.

وانضم وان بيساكا، الذي انضم من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2024 بعقد يمتد لسبع سنوات، وسجّل ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2024-2025، وكان الخيار الأول تحت قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

يحتل وست هام مركزًا في منطقة الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع عشر، وقد يؤدي فوز فريق نونو إلى هبوط توتنهام إلى المراكز الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى هذا الموسم.