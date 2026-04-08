مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
البنك الدولي: مصر نجحت في تطوير قطاع الخدمات السياحية
وست هام يقدم شكوى إلى فيفا ضد الكونغو بسبب غياب بيساكا

قدم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ادعائه أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم توافق على عودة آرون وان بيساكا، إلى ناديه قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد.

غاب آرون وان بيساكا عن خسارة فريقه بركلات الترجيح يوم الأحد، بعد أن ساهم في تأهل جمهورية الكونغو الديمقراطية لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974.

وكان المنتخب الأفريقي فاز على جامايكا في المباراة النهائية للتصفيات القارية في المكسيك، قبل أن يعود إلى عاصمته كينشاسا للاحتفال مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية فإن نادي وست هام لم يسمح لوان بيساكا بالبقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في الاحتفالات، وأن النادي كان قد رتب رحلة عودة للمدافع إلى لندن، لكنه لم يحضر.

وأضافت أن وست هام قدم شكوى رسمية لـ"فيفا" ضد منتخب الكونغو، بسبب عدم السماح لـ وان بيساكا بالعودة للفريق والمشاركة ضد ليدز يونايتد، والنادي لم يمنح اللاعب إذنًا بالبقاء للاحتفال بالتأهل لكأس العالم.

وانضم وان بيساكا، الذي انضم من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2024 بعقد يمتد لسبع سنوات، وسجّل ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2024-2025، وكان الخيار الأول تحت قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

يحتل وست هام مركزًا في منطقة الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع عشر، وقد يؤدي فوز فريق نونو إلى هبوط توتنهام إلى المراكز الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى هذا الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

ترشيحاتنا

متحف التاريخ الطبيعي

قلادة من سن فقمة تكشف عن حياة البشر قبل 15 ألف عام في بريطانيا

بذور الكتان

رغم فوائدها الكثيرة.. اكتشف أضرار بذور الكتان

القرد كوكو

مش هتصدق.. كوكو القرد صاحب مزاج عالي بيشرب القهوة زي البني آدمين

بالصور

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

السلمون
السلمون
السلمون

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد