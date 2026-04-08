قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط تاجر الكيف في قبضة العدالة.. المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة طن حشيش بطور سيناء

ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء بالسجن المؤبد وتغريم عاطل مبلغ 200 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة ونقل كمية ضخمة من مخدر الحشيش، بلغت نحو طن كامل. 

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود وقائع القضية إلى 30 يوليو 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء، فرع مطار شرم الشيخ الدولي، تفيد باعتزام المتهم "عواد .ح. ف"، 45 عامًا، عاطل ومقيم بمدينة نويبع، نقل شحنة كبيرة من مخدر الحشيش عبر البحر، من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي بخليج السويس، مستخدمًا لنشًا بحريًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد مأمورية لضبط المتهم، حيث تمكنت القوات من القبض عليه بمنطقة "تلقادحية" بمدينة طور سيناء، أثناء استقلاله اللنش. وبتفتيشه، عُثر على 20 جركنًا كبير الحجم، تبين احتواؤها على 11259 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد نقلها وتسليمها إلى أحد تجار المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، موضحًا أنه كان سيتقاضى أجره عقب تسليم الشحنة.

وكشفت نتائج الفحص أن إجمالي وزن الكمية المضبوطة بلغ طنًا و130 جرامًا من مخدر الحشيش الجاف.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2204 جنح الطور، وبالعرض على جهات التحقيق، تقرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، التي قيدت القضية برقم 1043 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وأصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء محكمة حشيش حبس قبضة العدالة

