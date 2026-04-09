موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع أعمال تطوير متحف الآثار وتتفقد المجزر نصف الآلي بمدينة الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال تطوير متحف آثار الوادي الجديد، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ طارق القلعي مدير عام المتحف،وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستعدادات الافتتاح.

واطلعت المحافظ على مجمل أعمال التطوير الجارية، التي تستهدف رفع كفاءة البنية الإنشائية والتكنولوجية للمتحف وفق أحدث المعايير؛ بما يشمل منظومات الحماية والتأمين وتحديث أساليب العرض المتحفي، وتدعيم البنية الخدمية، إلى جانب تهيئة الموقع لاستقبال الزائرين بصورة حضارية تعكس القيمة التاريخية للمقتنيات ، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة للانتهاء من أعمال التطوير؛ بما يسهم في تعظيم الدور الثقافي والسياحي للمتحف، ويدعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية.

تمهيدا لبدء التشغيل.. وانتظام الخدمة

محافظ الوادى الجديد تتفقد المجزر نصف الآلى بمدينة الخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين، أعمال التجهيزات الجارية تمهيدًا لبدء التشغيل النهائى للمجزر نصف الآلي بمدينة الخارجة، وذلك في ضوء المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ، يرافقها السيد محمد كجك نائب محافظ الوادى الجديد ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وأكدت المحافظ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة المجازر بالمحافظة من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية الحديثة، موجهةً بتعظيم الاستفادة من الطاقة التشغيلية للمجزر الذي يمتد على مساحة 2000 متر مربع، تشمل صالة ذبح رئيسية بطاقة تصل إلى 12 رأسًا/ الساعة.

هذا ويضم المشروع المُنفذ ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية بتكلفة 21.8 مليون جنيه، عددًا من المباني الإدارية والخدمية ومناطق استقبال الماشية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقديم لحوم آمنة للمواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع معدلات الإنجاز بملفات التقنين وأملاك الدولة و خدمات المركز التكنولوجي

قام السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد،اليوم، بمتابعة سير العمل بعدد من الإدارات المعنية بملفات منظومة التقنين وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة معدلات الإنجاز بهذه الملفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد أعمال المركز التكنولوجي، حيث اطلع على انتظام منظومة العمل بتلقي طلبات وشكاوى المواطنين وموقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الإجراءات، والتيسير على المواطنين، مع التأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

كما تابع نائب المحافظ موقف ملفات التقنين ونسب الإنجاز في الفحص والمعاينات، موجهًا بسرعة البت في الطلبات المستوفاة وإنهاء إجراءات العقود وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، وتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.