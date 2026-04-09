بسمة بوسيل تخطف الأنظار في سويسرا.. شاهد

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في سويسرا.

إطلالة بسمة بوسيل

تألقت بسمة بوسل في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت شورت باللون الأخضر الفاتح مع جاكت بنفس اللون مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض.

انتعلت بسمة بوسيل حذاء باللون الأبيض، مع كاب بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل على شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.