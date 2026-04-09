عبير صبري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة عبير صبري

تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم الجزء السفلي من التصميم بالقماش الشفاف المصنوع من القماش الأسود أما الجزء العلوي كان يشبه البليزر.

انتعلت عبير صبري حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الكحلي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها الاسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.