نجوم الفن يودعون مدير التصوير عبد الحميد التوني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

سادت حالة من الحزن بين أبناء الوسط الفني والسينمائي في جنازة مدير التصوير عبد الحميد التوني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت نقابة المهن السينمائية نعت مدير التصوير عبد الحميد التوني، في بيان رسمي صدر اليوم، عبّرت فيه عن بالغ حزنها لرحيله، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه.





وجاء في بيان النقابة: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبد الحميد التوني، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان".

