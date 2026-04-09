انطلاقًا نحو التنمية.. افتتاح ازدواج طريق حمام موسى – كمين الوادي بطور سيناء

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء ورصف ازدواج طريق حمام موسى – كمين الوادي بمدينة طور سيناء، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس شريف عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء بجهاز تعمير سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين جودة الطرق، وتيسير حركة المواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء.

ويُعد المشروع من المشروعات الحيوية التي نفذها جهاز تعمير سيناء، تحت إشراف منطقة تعمير جنوب سيناء، وبمشاركة وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بصفتها الجهة المنفذة.

ويتضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 2.5 كيلومتر، وعرض إجمالي يبلغ 25.5 مترًا، يضم حارتين للسيارات يفصل بينهما جزيرة وسطى بعرض 3 أمتار، إلى جانب أرصفة جانبية، وحارة مخصصة للدراجات بعرض مترين، وممشى للمشاة بعرض 2.5 متر، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة، ويسهم في تحقيق المرورية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.