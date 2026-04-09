مساعد رئيس حزب حماة الوطن: تصعيد الاحتلال في لبنان يهدد بإشعال المنطقة وينذر بانفجار شامل

أدان أشرف أبوالنصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنها تمثل خرقًا سافرًا لاتفاقات وقف إطلاق النار، وتصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأشار أبوالنصر، في بيان له، إلى أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تقوم على إشعال التوترات الإقليمية، وعدم الالتزام بأي مسارات دبلوماسية أو تفاهمات دولية، بما يقوض جهود التهدئة ويزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط.

وأضاف أن استهداف لبنان يمثل تجاوزًا واضحًا لكل الخطوط الحمراء، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، ومنع تفاقم الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تكون عواقبها وخيمة على شعوب المنطقة

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى جر المنطقة إلى حالة من الفوضى والانفجار، بما يخدم أجندات توسعية لا تعترف بالقانون الدولي ولا بمبادئ السلام، مشددًا على أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وشدد أبوالنصر على أهمية تكاتف الجهود العربية والدولية لاحتواء التصعيد، ودعم مسارات الحلول السياسية، مع ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول، ووقف كافة أشكال العدوان.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا يرفض هذه الانتهاكات، ويدعم حق الشعوب في العيش بأمان، بعيدًا عن سياسات التصعيد التي تهدد بإدخال المنطقة في دوامة من الصراعات المفتوحة.