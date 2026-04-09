جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمعماريين والباحثين من مصر ومختلف دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن المؤتمر يمثل دعوة ملحّة لإعادة التفكير في دور العمارة والعمران في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن العمارة باتت أداة استراتيجية للتعامل مع التحديات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية.

كما أوضح أن المؤتمر يُعد منصة علمية دولية لتبادل الخبرات واستكشاف رؤى مبتكرة قادرة على مواكبة هذه المتغيرات المتسارعة.

وأشار إلى أن محاور المؤتمر ترتكز على الأبعاد البيئية والتكنولوجية والاجتماعية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق العدالة العمرانية، وتصميم بيئات إنسانية تدعم جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن التحولات العالمية المتسارعة تتطلب تطوير دور المؤسسات التعليمية لإعداد جيل جديد من المعماريين قادر على فهم التحديات المعاصرة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تحديث البرامج الدراسية وربطها بالواقع.

وأوضح الدكتور محمد شوقي سعد، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن قسم العمارة يُعد من أعرق الأقسام بالمنطقة، وأسهم في إعداد أجيال متميزة من المعماريين، مؤكدًا استمرار الكلية في الحفاظ على أعلى المعايير الأكاديمية الدولية.

وأكدت الدكتورة شيرين وهبة، رئيس قسم الهندسة المعمارية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس مكانة جامعة القاهرة كمنصة للحوار العلمي الإقليمي والدولي، ويطرح رؤى متقدمة لإعادة تشكيل مستقبل العمارة بما يحقق الاستدامة والعدالة وجودة الحياة.

ويأتي المؤتمر في إطار دور الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز تبادل المعرفة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية لعمران أكثر استدامة وإنسانية.