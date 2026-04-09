أحمد الطيب يستعيد واقعة شطبه ويحذر من مصير الشناوي وشوبير

أعرب الإعلامي الرياضي أحمد الطيب عن قلقه بشأن مصير ثنائي حراسة مرمى الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بعد واقعة الاعتراض على حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكشف الطيب، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن تجربة سابقة مر بها خلال مسيرته كلاعب، موضحًا أنه تعرض للطرد في إحدى مباريات القسم الثاني أثناء لعبه لنادي بورتوفيق بالسويس، بسبب انفعاله على حكم اللقاء، قبل أن تتصاعد الواقعة بقيامه بتمزيق البطاقة الحمراء.

وأضاف أن العقوبة جاءت صادمة بالنسبة له، حيث تم شطبه من سجلات اتحاد الكرة مدى الحياة، قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه بعد خمس سنوات، ليعود بعدها ويستكمل مسيرته الكروية محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن هذه التجربة تجعله يشعر بالقلق من العقوبات المحتملة على الشناوي وشوبير، لافتًا إلى أنها قد تصل إلى الإيقاف لفترات طويلة أو الشطب، ما قد يؤثر على مشاركتهما في البطولات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم

تقدم النادي صباح اليوم ـ مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ـ بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول.

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة ـ قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا.