حماة الوطن يضع النواب أمام اختبار الموازنة : مسؤولية وطنية وتحديات عالمية

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب اجتماعها التنظيمي الثالث برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأمين تنظيم الجمهورية.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول أداء الهيئة البرلمانية، وسبل تطويره بما يعزز من فاعليتها في القيام بدورها التشريعي والرقابي على الوجه الأمثل، وبما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وقال العطيفي إن الحزب حريص على الإدلاء بمناقشات هادفة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه فى إطار دور الهيئة للتعريف ببنود الموازنة جاء الاجتماع لتحديد الأولويات داخل الموازنة في ظل التحديات القائمة على مستوى العالم ومدى استعداد الحكومة للتداعيات المرتقبة تبعا للأزمة القائمة ويجب أن يعي النواب حجم التحدي.

ومن المرتقب أن يحضر الاجتماع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية للاجتماع وعقد جلسة نقاشية في هذا الصدد مع النواب.

من جانبه قال النائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن الحزب أصبح اليوم مشاركا في صناعة القرار، وأشار لأهمية العمل بشكل جماعي وان تكون مصلحة الهيئة البرلمانية أولا لنكن لنا التأثير الاول تحت القبة.

وأوضح مجاهد أن الهيئة البرلمانية هي الذراع السياسي للمجلس، وكما أن للنائب حقوق على الهيئة البرلمانية فالهيئة لها حقوق لدى النائب.

وتابع أن للحزب عدد قيادات بلجان عدة ومن ثم فمن الضروري المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان.