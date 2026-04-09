جنوب سيناء تحتفي بقيم العطاء .. المحافظ يكرّم نماذج مضيئة للأم والأب المثاليين 2026 | صور

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالية تكريم الأم المثالية والأب المثالي لعام 2026، والتي نظمتها إدارة تكافؤ الفرص بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي الذي تقيمه وزارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن تكريم الأم والأب المثاليين يُعد تقديرًا مستحقًا لدور الأسرة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن الأسرة تمثل النواة الأولى لغرس القيم وصناعة أجيال قادرة على مواجهة التحديات. وأشاد بدور المرأة السيناوية، وما قدمته من نموذج مشرف في الصمود والعطاء.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية، وتعمل على دعم وتمكين المرأة والرجل على حد سواء، إيمانًا بالدور المحوري للأسرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، ورشا مصباح، مدير إدارة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف والمستشار العسكري، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأوضح المنظمون أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 21 متسابقًا ومتسابقة، فيما انطبقت الشروط على 6 منهم، وذلك ضمن فئات متعددة شملت: الأم من ذوي الهمم، وأمًا لابن من ذوي الهمم، والأم المعيلة، والأم القدوة، والأم المثالية، بالإضافة إلى فئة الأب المثالي، فضلًا عن تكريم أم لأحد الموظفين المتميزين.

كما تضمن الحفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات الفائزات ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لعطائهن البارز ودورهن في تربية الأجيال.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التهنئة إلى جميع المكرمين من الأمهات والآباء، متمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة، مؤكدًا أن ما يقدمونه من تضحيات سيظل محل فخر واعتزاز دائم

