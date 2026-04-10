حراك فكري وأنشطة طلابية وشراكات دولية تعزز مكانة جامعة العاصمة محليًا ودوليًا

شهدت جامعة العاصمة أسبوعًا استثنائيًا حافلًا بالفعاليات والإنجازات التي تعكس حيوية الجامعة ودورها الريادي في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وسط مشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشخصيات عامة بارزة.

في إطار تعزيز الوعي الفكري، نظمت الجامعة عددًا من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتميزة، حيث استضافت مفتي الجمهورية في فعالية بارزة هدفت إلى دعم الوعي لدى الشباب وترسيخ القيم الفكرية المستنيرة. كما نظمت كلية الآداب دورة تدريبية حول الملكية الفكرية والبحث العلمي، إلى جانب ندوة تعريفية ببرامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، والتي فتحت آفاقًا جديدة أمام الطلاب للدراسة بالخارج.

وفي السياق ذاته، عقدت كلية التربية ورشة عمل متخصصة حول مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بما يدعم تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

وعلى صعيد المبادرات والفعاليات المجتمعية، شارك أساتذة الجامعة في وضع رؤى فنية لتطوير منطقة حلوان خلال اجتماع تنسيقي مع محافظ القاهرة، فيما استقبلت كلية العلوم وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في خطوة تعزز مسار الاعتماد الأكاديمي. كما أطلقت الجامعة فعاليات توعوية ضمن مبادرة “وفّرها تنوّرها” لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وفي مجال الإنجازات، حقق أحد طلاب الجامعة المركز الثالث في مبادرة “بناة مصر الرقمية”، في إنجاز يعكس تميز طلابها، بالتزامن مع افتتاح مشروعات نوعية بكلية الهندسة بالمطرية، ضمن خطة الجامعة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وعلى مستوى التعاون الدولي، بحثت الجامعة سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية مع جامعة بوتسدام الألمانية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون استثماري بين كلية الهندسة بالمطرية وشركة الشمس لإدارة ملعب الكلية، فضلًا عن تعاون بين كلية التربية وجمعية حماية البيئة لتعزيز الاستدامة وخدمة المجتمع.

وفي إطار دعم الطلاب الوافدين، شارك رئيس الجامعة في “ملتقى الحضارات” بجامعة المنيا، في خطوة تعكس حرص الجامعة على تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

كما واصلت الجامعة دعم منظومة البحث العلمي والدراسات العليا من خلال إطلاق مبادرات جديدة تدعم الابتكار والتميز، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية ناقشت قضايا الملكية الفكرية وأمن البيانات الشخصية، واختتام ناجح لمنتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026.

وفيما يخص الأنشطة الطلابية، شهدت كلية الهندسة بالمطرية تنظيم مسابقة “Triple S – Season 7” بمشاركة 500 متسابق من 19 جامعة، ما يعزز روح الابتكار والاستدامة بين طلاب الهندسة، كما شارك الطالب كمال عصام كمال في لقاء وزير التعليم العالي ضمن مبادرة “وفّرها… تنورها”.

وعلى الصعيد الرياضي، أعلن نادي جامعة حلوان عن استعداداته المكثفة لموسم صيف 2026-2027، مع تحقيق طفرة رياضية وإدارية ملحوظة، بالإضافة إلى تنظيم بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة قياسية وتنظيم احترافي يؤهل الأبطال للمنافسة العالمية.

