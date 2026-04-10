في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز مشاركة الطلاب في تطوير العملية التعليمية، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون العليم والطلاب، تعلن الجامعة عن إطلاق النسخة الثالثة من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية، وذلك بناءً على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الاستبيانات السابقة.

ويستهدف الاستبيان طلاب الفرقة النهائية بمختلف كليات الجامعة، حيث يتم طرحه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في إطار توفير بيئة آمنة تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم بكل شفافية وموضوعية. ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى مشاركة الطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعات المصرية، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت إدارة الجامعة أهمية مشاركة الطلاب في هذا الاستبيان، لما له من دور فاعل في نقل آرائهم ومقترحاتهم، والمساهمة في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية تعكس احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ودعت الجامعة طلاب الفرقة النهائية إلى سرعة المشاركة في الاستبيان، مشيرة إلى أنه لا يستغرق سوى بضع دقائق، وأن آراءهم تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز تجربة الطالب داخل الجامعة.

ويمكن للطلاب الدخول إلى الاستبيان إلكترونيًا من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو عبر الرابط التالي:

https://esse.scu.eg